"Tanti giovani: una zona carina"

Tommaso Serpentini ha il suo negozio di tatuaggi in via dell’Industria e anche lui sottolinea il cambiamento delle Palombare in modo positivo: "Siamo qui dal 2015, qui ci giocavo da ragazzino e prima non era così, c’erano tante fabbriche. E’ uno dei quartieri più carini e più in espansione di Ancona, ci sono tanti giovani, coppie, la piazzetta è sempre piena, e ci sono nuove attività, ma c’è anche ricerca, gente che mi chiede se si trovano locali. Un quartiere dove far crescere i figli. Magari qualcuno più in là con gli anni si lamenta perché c’è casino, ci sono ragazzini, ma io sono contento, più ragazzi ci sono e meglio è. Ed è anche un quartiere pulito, gli addetti di AnconAmbiente fanno un lavoro incredibile. Parcheggi? Se crescono le attività è normale che ci sia richiesta, ma è ancora uno dei pochi posti con le strisce bianche".