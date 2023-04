Tanti volti nuovi nel Pd: giovani e professionisti

I nomi erano già noti da prima di Pasqua, ma ieri i candidati costituenti la lista del Partito Democratico si sono presentati alla città con un evento mattutino alla Galleria delle Idee. È un Pd - con tanti volti nuovi, giovani, professionisti, rappresentanti delle associazioni, e anche qualche persona più scafata nella politica cittadina -, che punta a trainare la coalizione a sostegno di Annavittoria Banzi: "Durante la presentazione della lista – scrivono i democrat in una nota – si sono evidenziate numerose criticità della città". E le elencano: "L’ambiente in primis, con la tutela della salute dei cittadini di cui il sindaco è il primo responsabile – sostengono -. Basti pensare all’annoso problema degli sversamenti a mare, per i quali si è rinunciato ad un progetto finanziato anche dal Ministero dell’Ambiente, per correre dietro a soluzioni tanto decantate ma mai attuate e tornare, dopo 15 anni, ad intervenire sulla spiaggia". C’è dell’altro per gli aspiranti consiglieri, però: "La mancata cura del verde e il degrado sono sotto gli occhi di tutti. Si sente la necessità di una maggior attenzione verso il territorio, coinvolgendo i cittadini anche per rafforzarne il senso di appartenenza". Secondo il Partito Democratico, rappresentato dalla capolista Laura Luciani, altri nodi da sciogliere per la Giunta futura saranno quelli della "persistente carenza di spazi di aggregazione sportiva e culturale per i giovani nei diversi quartieri". Dunque le proposte guardando al voto del 14 e 15 maggio: "La nostra intenzione di governo sarà quella di riportare la qualità della vita ad un livello tale che consenta ai cittadini falconaresi di tornare a vivere la città, rendendola attrattiva per nuovi nuclei familiari, studenti e lavoratori – specificano ancora -. La nostra politica vuole essere una sana discussione su progetti a lungo termine per lo sviluppo di tutti e del bene comune. Da qui vogliamo partire per ridisegnare il futuro e garantire uno sviluppo sostenibile a questa città perché Falconara merita di più", citando l’hashtag che sta contraddistinguendo la campagna elettorale di Banzi e fedelissimi. Oltre al Pd, nella coalizione si è presentata alla città giovedì sera anche la "storica" lista Cittadini in Comune. Nei prossimi giorni, a stretto giro, toccherà al Movimento 5 Stelle e alla lista civica Si Può, collegata più direttamente all’avvocato 49enne. Sarà un mese intenso, intensissimo per tutti.