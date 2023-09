Tar Marche Dà Ragione agli Animalisti, Una Vittoria per la Protezione della Fauna Selvatica

Vittoria in tribunale: il Tar Marche dà ragione agli animalisti. E’ stata da poco depositata l’ordinanza cautelare con cui il Tar, tribunale amministrativo regionale, ha deciso, dopo l’udienza del 21 settembre, sul ricorso proposto dalle principali associazioni ambientaliste delle Marche (Wwf, Lipu, Lega abolizione caccia, Lav ed Enpa) contro alcune previsioni del calendario venatorio 2023’24 emanato dalla Regione Marche. Il provvedimento del Tar è stato particolarmente favorevole alle ragioni espresse dalle associazioni ricorrenti, in particolare prevedendo che la caccia ad alcune specie (tordo, cesena e beccaccia) dovrà chiudere in anticipo, al 10 gennaio, e che le giornate aggiuntive previste per il periodo ottobre e novembre devono essere dimezzate ad una soltanto. "Abbiamo ristabilito la priorità dei princìpi fondanti dell’ordinamento comunitario e nazionale, primo fra tutti il principio di precauzione, posti a tutela della fauna selvatica e rimarcato la fondamentale importanza scientifica del parere dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" fanno sapere gli ambientalisti in una nota congiunta.