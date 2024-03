Tar, una decisione a sorpresa. Ordinanza anti bivacchi corretta: "Ma per ora non la riproporremo"

"Non è sempre semplice rendere armonioso quel rapporto tra la solidarietà, l’accoglienza e la necessità di controllo del territorio. E noi lo sappiamo bene visto il contenzioso che c’è stato ed ha interessato anche questo Comune", il commento sibillino del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, intervenendo ieri alla Loggia dei Mercanti all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale delle Marche. Ma a quale contenzioso faceva riferimento? A quello relativo all’ordinanza anti-bivacchi, varata dall’amministrazione comunale a fine agosto scorso e, successivamente, impugnata da una persona senza dimora, dopo aver ricevuto una multa, unitamente all’associazione Avvocato di Strada a metà ottobre 2023. Un’ordinanza mai rinnovata e che, allora, fece molto clamore. Al Carlino il sindaco ha chiarito le ragioni dei giudici amministrativi: "Il Tar ha stabilito che l’impianto dell’ordinanza era assolutamente corretto, respingendo il ricorso". Ufficialmente per carenze di interesse, sicché la validità del provvedimento è terminata il 31 ottobre senza proroghe. La pronuncia del Tar, tuttavia, "ha fatto scuola", non rilevando irregolarità in un’ordinanza che forniva disposizioni in materia di decoro e contrasto al degrado urbano nel centro abitato, ma che, come si diceva, aveva creato non poche polemiche. Non è da escludere che la prossima estate il provvedimento possa essere dunque ripristinato dalla Giunta, ma "per ora non è mia intenzione", garantisce Silvetti. Secondo il quale, piuttosto, la decisione del Tar "non esaurisce il grosso dibattito sull’argomento. Per questo la centralità della giurisdizione amministrativa continuerà ad essere di riferimento per il Comune". Nel corso dell’intervento, Silvetti aveva aperto tornando sulle parole del presidente Tar delle Marche Giuseppe Daniele e su una "relazione che ci restituisce una situazione complessa dal punto di vista sociale ed economico per il territorio, situazione che ogni Ente locale affronta quotidianamente. Oltre all’ordinario, abbiamo anche affrontato i temi di emergenza sociale, penso al periodo pandemico, emergenza ambientale, in riferimento agli eventi calamitosi vissuti anche da questo territorio, e, appunto, i flussi migratori", prima di estendere il discorso all’ordinanza anti-bivacchi.