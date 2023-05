Targa al parco Mattei in ricordo di Gambini, imprenditore edile

Al parco Mattei una targa commemorativa in ricordo di Antonio Gambini, l’imprenditore edile scomparso il 22 ottobre 2021, a 75 anni. La proposta dell’ex presidente di Circoscrizione Giuseppe Di Lucchio, è stata accolta dalla Giunta Fiordelmondo nei giorni scorsi. La cerimonia per l’inaugurazione della targa dedicata al fondatore della Edil System è fissata per giovedì alle 18, nell’area verde all’ex Smia.

A renderlo noto il presidente del consiglio comunale Luca Polita che riferisce la motivazione sottoscritta da numerosi cittadini: "Il ruolo ricoperto dall’imprenditore Gambini è stato encomiabile e risolutivo. Ha agito quasi sempre a titolo gratuito tramite la sua azienda contribuendo in modo determinante alla trasformazione di uno spazio in forte decadimento (con annessa discarica) a parco provvisto di monumenti e di un Viale della Pace. Si è altresì distinto per interventi di beneficenza".