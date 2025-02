"Tari, ai balneari il 10 per cento di sconto"

Aumenti della Tassa sui rifiuti, il gruppo consiliare del Partito Democratico "sposa" la richiesta delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di prevedere misure per aiutare le persone più esposte ai rincari: "Fin dalla primavera scorsa abbiamo sollecitato l’assessore al Bilancio (Marco Giacanella, ndr) a rivedere le agevolazioni Tari includendo maggiormente le famiglie in difficoltà", dicono in una nota i consiglieri comunali Laura Luciani (capogruppo), Francesco Mancinelli, Annavittoria Banzi e Loredana Pettinelli. "Ricordiamo che le agevolazioni per l’Isee sono le stesse da diversi anni. Nonostante gli aumenti dovuti al caro vita, non è mai stata fatta una revisione al rialzo per comprendere le fasce Isee sopra i 14mila euro così come richiesto dalle organizzazioni sindacali dalla delibera approvata in Consiglio comunale, con i voti della sola maggioranza, leggiamo che ad oggi la tariffa più bassa è destinata a balneari, stazione, aeroporto", lamentano. Secondo i dem, "i 46 balneari beneficiano di un ulteriore 10 per cento di sconto, oltre al 30 per cento già riconosciuto – spiegano –. Inoltre tra i beneficiari degli sconti rientrano anche le ‘Associazioni con scopo di lucro’ le quali usufruiscono di risorse pari a poco meno di 26mila euro". Ancora il Pd: "Non ci è dato sapere quali siano le categorie economiche che ad oggi rientrano in quel 17 per cento di evasori, un dato importante che potrebbe aiutarci a capire se siano insolventi per scelta o per incapacità economica". Di qui le richieste alla Giunta, dopo quelle avanzate dalle parti sociali a cui era seguita l’immediata replica dell’assessore Giacanella:" "Chiediamo all’amministrazione di rivedere sia le tariffe delle utenze che le fasce Isee e di prevedere un aumento delle risorse destinate alle agevolazioni Isee ampliando le categorie in base al reddito, è questo il momento per farlo, prima che si avvii il nuovo ciclo di calcolo dei costi e ripartizioni su famiglie e imprese – proseguono i consiglieri democratici –. La tariffa più bassa della Tari è destinata agli stabilimenti balneari, non alle famiglie in difficoltà, e questo è un fatto certificato che chiediamo di rivedere". L’ultima accusa proprio a Giacanella: "L’assessore non si nasconda dietro la solita solfa dei debiti del centrosinistra. Dopo quasi 25 anni non si possono più sentire certe scuse. Scuse che non valgono quando si vuole apparire in pompa magna in altre occasioni, che siano le luminarie natalizie, i fuochi artificiali o Falcomics". Un riferimento, quest’ultimo, che arriva dopo la partecipazione dello scorso weekend dello stesso Giacanella, che è anche assessore a Cultura e Turismo, agli eventi correlati al Festival di Sanremo dove, nel padiglione Marche, è stato presentato l’atteso festival di maggio.