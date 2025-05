"Tari, aumenti inevitabili. Aiuti per i più deboli"

La Tari rischia l’aumento a Fabriano e sull’ipotesi paventata dall’opposizione unita, replica la maggioranza. "L’ipotizzato aumento della tassa sui rifiuti rappresenta la diretta conseguenza di un meccanismo definito a livello nazionale dall’Arera e applicato dall’Ata. Le regole vigenti impongono che la tariffa copra integralmente i costi del servizio: nessun Comune può decidere di ignorare tali obblighi senza compromettere la tenuta del proprio bilancio – dicono i tre gruppi consiliari al Governo -. Nel caso di Fabriano, il costo per la gestione dei rifiuti ha superato i 6 milioni di euro, mentre la Tari ha generato finora entrate per circa 5 milioni. Questo ha prodotto un disavanzo di oltre un milione di euro, che non può essere ignorato né rinviato per non compromettere la tenuta del bilancio. Di fronte a questa realtà, l’Amministrazione ha scelto di intervenire nel rispetto delle regole, come stanno facendo molti altri Comuni, anche della nostra regione; ciò, a conferma di una situazione diffusa e non certo limitata al solo nostro Comune. Stiamo inoltre lavorando a misure mirate per continuare a tutelare i soggetti più deboli, come gli anziani che vivono soli, le famiglie con Isee più basso, i nuclei numerosi con disabili e coloro che versano in una situazione precaria a livello occupazionale".