Tari dimezzata per famiglie con figlio disabile

Dopo l’articolata discussione sulle tariffe e sulle agevolazioni per la tassa sui rifiuti che hanno animato il dibattito pubblico – più volte riportato, nelle scorse settimane, sul Carlino – arriva una significativa novità anticipata dall’amministrazione alla vigilia della Commissione di domani: la Tari, infatti, sarà dimezzata per le famiglie che abbiano figli a carico con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104 del 1992. Potranno avere accesso al contributo i nuclei familiari con Isee fino a 25mila euro. Queste le nuove misure ipotizzate dal governo cittadino, che seguono il confronto con le parti sociali.

"Durante la seduta di Commissione saranno comunque raccolti i contributi di tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, sui criteri per accedere", chiariscono dal Castello come a rispondere alle recenti accuse di parte dell’opposizione in merito ad un presunto mancato coinvolgimento.

"Questi ulteriori aiuti, che si aggiungono a esenzioni e agevolazioni riconosciute in base al reddito, sono stati resi possibili grazie al contributo di 15mila euro di Marche Multiservizi Falconara – proseguono –. Per erogare il contributo l’amministrazione intende emanare un bando cui potranno partecipare le famiglie residenti a Falconara, con i requisiti richiesti". L’agevolazione sarà riconosciuta fino a esaurimento del fondo e potrà essere applicata alla Tari da pagare nel corso del 2025. "Siamo soddisfatti di aver trovato fondi extra da destinare alle fasce più fragili della società – dicono gli assessori al Bilancio e alle Politiche sociali, Marco Giacanella e Ilenia Orologio –. L’amministrazione ha già ascoltato i suggerimenti dei sindacati e giovedì (domani, ndr) si porterà la bozza del bando in Commissione per condividerlo con i consiglieri". Il dimezzamento della tassa sui rifiuti per le famiglie con figli con disabilità va ad aggiungersi alle agevolazioni già riconosciute dal Comune a privati e imprese, cui per il 2025 è destinato un fondo di 290mila euro.

Per le famiglie è previsto il dimezzamento della tariffa per i nuclei con un figlio a carico o con almeno un pensionato, con Isee fino a 14mila euro; una riduzione del 50 per cento è garantita anche ai nuclei di una o due persone con Isee fino a 8mila euro; prevista l’esenzione totale per le famiglie composte da una o due persone di età non inferiore ai 65 anni, con Isee fino a 8mila euro. Per ottenere tali agevolazioni o esenzioni occorre presentare domanda entro il 31 maggio. Domande online. Su questo l’ex candidato sindaco del centrosinistra Annavittoria Banzi sollecita il primo cittadino Stefania Signorini: "L’anno scorso in Consiglio mi ero raccomandata di affiggere per la città più manifesti per avvisare quanti non usano internet. Il sindaco aveva aderito alla mia proposta assicurando che ciò sarebbe avvenuto per il bando successivo. Ad oggi per la città non vi è traccia di alcun manifesto. Sindaco, per favore, può provvedere con sollecitudine?".