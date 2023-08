"Tari e disagi? Si fa come negli altri Comuni"

"Il sistema di pagamento elettronico PagoPA è il sistema privilegiato da tutti i Comuni e dallo Stato per il pagamento dei tributi e permette alla pubblica amministrazione di completare in tempi rapidi la trasformazione digitale. Ciò non toglie che, nel caso della Tari, i cittadini possano scegliere di pagare con il modello F24, che dovranno compilare autonomamente".

L’assessore al Bilancio Marco Giacanella risponde alle molteplici lamentele dei cittadini, riportate dal Carlino negli scorsi giorni, in conseguenza dell’invio degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti per il 2023, dov’è indicata come forma di pagamento il sistema PagoPa. "Sin da subito gli uffici ed io personalmente abbiamo comunicato ai cittadini che è ancora possibile pagare con l’F24 – aggiunge – e non dopo le dichiarate e non verificate centinaia di chiamate supposte dalla consigliera Lara Polita (la capogruppo di Cittadini in Comune, ndr). I cittadini che vorranno scegliere questa modalità dovranno assumersi la responsabilità della compilazione. Ciò significa che eventuali errori potrebbero comportare il mancato versamento del tributo". La ragione, però, è anche di natura economica per ridurre le spese postali che dipendono dal peso della missiva. "Da quest’anno, inoltre, è data ai cittadini la possibilità di ricevere gli avvisi di pagamento tramite mail o pec, azzerando del tutto le spese postali", si legge, inviando comunicazione agli uffici preposti.

Sulla scelta di privilegiare il sistema PagoPa ("Un ottimo servizio, ho pagato online la Tari in meno di un minuto", dice Giacanella, ndr), l’assessore spiega che "Giunta e maggioranza credono fortemente nello sviluppo informatico dell’Ente per il quale servono importanti risorse finanziarie. Abbiamo ottenuto circa 60mila euro, partecipando bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha lo scopo di favorire una completa digitalizzazione dei pagamenti effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni, con conseguente semplificazione per i cittadini. Vorrei chiarire che il PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione". Alla voce di Giacanella si associa quella della capogruppo di Uniti per Falconara, Giorgia Fiorentini: "Segnalo che ogni cittadino può verificare il costo delle commissioni PagoPa sulla pagina https:www.pagopa.gov.ititcittadinitrasparenza-costi al fine di trovare la soluzione più conveniente. Per coloro che non volessero o potessero utilizzare i servizi online è possibile pagare in banca (nelle filiali aderenti o presso gli sportelli Atm abilitati), negli uffici postali e negli esercenti convenzionati che espongono il logo PagoPa".

g.g.