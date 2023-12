"Tari e impianti sportivi, in arrivo altri aumenti"

"Non solo l’aumento delle tariffe per le mense, ma in vista ci sono anche quelli della Tari e delle tariffe degli impianti sportivi. Rincari che cominciano ad essere pesanti nelle tasche dei cittadini". Così dall’opposizione la consigliera Maria Luisa Quaglieri sugli aumenti che la giunta Fiordelmondo sta varando. "Come gruppo consiliare – rimarca l’ex assessora ai servizi sociali – ci piacerebbe capire qual è il reale indirizzo della giunta attuale perché se da una parte aumentano le tariffe, dall’altra non danno sostegno per il caro bollette alle famiglie in difficoltà. Da una parte varano aumenti che pesano sulle famiglie e dall’altra quando è il momento di dare alle fasce deboli non lo offrono. Siamo perplessi e abbiamo parecchi dubbi. Crediamo – conclude l’assessore Quaglieri - che vada fatto un ragionamento sulla visione politica di questa giunta per il futuro".

Secondo quanto rivelato dalla consigliera dunque in vista cci sarebbe anche un nuovo aumento della Tari che nell’ultimo periodo è costantemente cresciuta. "Nel prossimo consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo scopriremo quanto aumenteranno la tariffa rifiuti e quella degli impianti sportivi – aggiunge Quaglieri – auspicando che nel frattempo si ripensino le decisioni vista la situazione del caro vita e inflazione che tutte le famiglie stanno vivendo". "Se le visite periodiche del sindaco Lorenzo Fiordelmondo nelle mense scolastiche avrebbero portato a questa sorpresa, non troppo simpatica, a pochi giorni dal Natale non ne siamo affatto contenti – rimarca Chiara Cercaci per Fratelli d’Italia -. È davvero una brutta fine dell’anno per le famiglie, tra l’altro dal Covid in poi le più penalizzate sono sempre le famiglie medio borghesi, famiglie con figli le quali debbono dover pagare sempre di più. Questo non è accettabile e speriamo in una rivisitazione di questa decisione e in una spiegazione articolata che chiediamo di dare al più presto".

Intanto dal Comune informano su importanti modifiche alla viabilità in centro al via la prossima settimana. "Martedì 5 e mercoledì 6 dicembre Viva Servizi effettuerà lavori alla rete fognaria in Via San Martino – spiegano -. ln ragione di ciò, dalle 7:30 del giorno 5 alle ore 18 del giorno 6, via XV Settembre sarà percorribile a senso unico alternato, mentre sarà invertito il senso di marcia in via Mazzini che pertanto sarà percorribile a salire da piazza Baccio Pontelli".