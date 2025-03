Tari e proposte del Pd: "Sono insostenibili"

Il segretario cittadino della Lega Falconara Andrea Paci bolla come "ideologiche e insostenibili" le proposte sulle agevolazioni per la tassa sui rifiuti "avanzate dal Pd e dai sindacati locali". E accusa: "Per ridurre il peso della Tari sulle famiglie, il Pd vorrebbe tagliare i sostegni ai balneari, mentre Cgil, Cisl e Uil propongono di rivedere la ripartizione delle risorse tra famiglie e imprese. Due idee che non solo creano divisioni tra cittadini e attività produttive, ma risultano inefficaci e dannose per l’economia locale – spiega Paci –. Aumentare la pressione fiscale su imprenditori e commercianti, già messi in ginocchio dalla crisi, per ottenere una riduzione minima della Tari sulle famiglie significa mettere a rischio servizi essenziali e posti di lavoro. Oltretutto, in assenza di dati definiti, le proposte fatte presentano rischi di sostenibilità per il bilancio comunale. Un lusso che il nostro territorio non può permettersi".

Dunque, Paci dice di accogliere "con favore la gestione responsabile del bilancio cittadino e le misure di sostegno alle famiglie più deboli adottate dall’amministrazione Signorini". Allo stesso tempo, lui e la Lega Falconara ritengono "essenziale monitorare la redistribuzione dei fondi da parte di Arera, affinché il giusto aiuto alle famiglie non si trasformi in un peso insostenibile per altri contribuenti. È necessario lavorare fin da subito a soluzioni equilibrate e sostenibili, soprattutto considerando la grave situazione economica ereditata dalle precedenti amministrazioni di sinistra". Per il segretario leghista falconarese, "oggi più che mai, servono responsabilità e visione per garantire equità e sviluppo al nostro territorio. La Lega c’è, con buon senso, concretezza ed equilibrio, al fianco di famiglie e imprese".

Il dibattito sulla Tari è tornato centrale dopo l’annuncio del Governo di un nuovo decreto per ulteriori aiuti alle famiglie numerose e a basso reddito.