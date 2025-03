Tari, il Comune tiene in piedi agevolazioni a cittadini e imprese

L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel sostenere cittadini e imprese, mantenendo in vigore le agevolazioni TARI esistenti. Questa decisione, garantisce circa 290 mila euro in aiuti per i cittadini e imprese.

"Inoltre – spiega il Comune in una nota – abbiamo scelto di aiutare alcune categorie importanti e per varie ragioni oggi in difficoltà per il tessuto economico sociale cittadino. Tra queste, gli stabilimenti balneari, motore della nostra economia turistica, così come fiorai, commercianti di frutta e altre realtà . Proteggere queste imprese significa garantire occupazione, reddito e sviluppo per l’intera comunità".

Un altro aspetto fondamentale "è la nuova normativa annunciata dal Governo e che sarà recepita da ARERA, che introdurrà il cosiddetto ‘bonus sociale’ per le famiglie più fragili, analogamente a quanto avviene per luce, gas e servizio idrico. Nel prossimo futuro dovremo coordinare il sistema comunale al fine di prevenire sovrapposizioni con queste misure nazionali e garantire una gestione più efficace delle risorse".

Oltre alle agevolazioni già previste, grazie alla proficua collaborazione con Marche Multiservizi Falconara, "quest’ultima ha messo a disposizione per quest’anno un bonus a favore delle famiglie in maggiore difficoltà. L’Amministrazione comunale lo assegnerà attraverso un bando gestito dai servizi sociali, con criteri che potranno essere concordati anche con il contributo dei consiglieri comunali e i sindacati.

Le agevolazioni concesse non sono solo un aiuto per singoli cittadini o attività economiche, ma un investimento nel futuro della nostra città. Sostenere le imprese significa incentivare un circolo virtuoso di crescita e sviluppo, rafforzando il tessuto economico locale e migliorando la qualità della vita per tutti.

Con queste misure, l’amministrazione conferma la propria attenzione sia alle fasce più deboli sia alle attività produttive, con uno sguardo responsabile verso il futuro e in attesa delle nuove normative nazionali".