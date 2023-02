"Tari invariata, la gestione unica ci favorirà"

"Nessun aumento della Tari e grazie alla gestione unica potremo affidare anche altri servizi come il verde pubblico". Così il sindaco Daniela Ghergo in merito al via libera a maggioranza, ieri in consiglio, alla Corum, la società consortile che dovrà gestire a livello provinciale la raccolta rifiuti. Nei giorni scorsi l’ex sindaco Gabriele Santarelli aveva paventato un aumento sulla scorta delle dichiarazioni del direttore Ata Massimiliano Cenerini. "Le tariffe a carico degli utenti – sostiene Ghergo - non subiranno modifiche in quanto rispondono a criteri nazionali definiti dall’Arera. Al momento, i piani economici e finanziari 2023-2024 prevedono un costo di servizio in linea con l’attuale livello di tassazione Tari. L’obiettivo nel medio periodo è comunque quello di passare a una tariffa puntuale, in cui il prezzo in ciascun Comune sarà commisurato al servizio rifiuti erogato agli utenti". Ieri il consiglio di Fabriano ha dato mandato alla Viva Servizi spa di costituire una società consortile (in cui Viva Servizi entrerà al 75%) insieme con Jesi Servizi (12.5%) e Ecofon (12.5%). "A dicembre – sottolineano dall’amministrazione comunale - l’assemblea territoriale d’ambito (Ata), di cui Fabriano fa parte, ha deciso di affidare alla nuova società, che prenderà il nome di Corum, in regime di "in-house providing", i servizi legati al ciclo integrato dei rifiuti per i prossimi 15 anni. Noi esprimiamo un giudizio positivo sulla costituzione della nuova società in quanto, essendo a capitale 100% pubblico, e composta da due società partecipate dal Comune, permetterà di mantenere il governo del ciclo integrato dei rifiuti del territorio entro logiche di servizio pubblico, affidandola ad una nuova società del territorio di cui il nostro Comune diventerebbe socio. Inoltre, il nuovo contratto di servizio predisposto permetterà di migliorare la qualità del servizio rifiuti in città e di estendere la stessa qualità alle frazioni, attualmente più penalizzate. L’amministrazione comunale, tramite l’Ata, potrà inoltre affidare a Corem anche dei servizi opzionali che attualmente vengono forniti dal Comune in affidamento esterno, come la gestione del verde pubblico, la derattizzazione e la disinfestazione. A seguito della pronuncia di tutti i Comuni dell’Ata, l’assemblea di Viva Servizi Spa, in cui verrà deciso di costituire la Newco, è fissata per domani (oggi, ndr). Si tratta, in definitiva, di una scelta che risponde ad una logica di valorizzazione dei servizi e delle società del territorio, di rafforzamento delle relazioni istituzionali e di organizzazione di economie di scala necessarie per garantire ai cittadini un equo rapporto costibenefici". Sara Ferreri