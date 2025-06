"Tari, la destra non vuole aiutare i più fragili"

"Sulla Tari la destra ha bocciato l’emendamento per le agevolazioni dedicate alle famiglie fragili e ceto medio". A dirlo è il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ancona dopo la discussione nell’aula consiliare sulla manovra presentata, votata e approvata dalla maggioranza. I Dem attaccano su un punto ben preciso: "Nell’emendamento sono state individuate anche le coperture per sostenere la proposta, ma alla destra non interessa aiutare le famiglie fragili e il ceto medio e così ha bocciato la nostra proposta concreta per aiutare le famiglie più fragili e il ceto medio contro l’aumento della Tassa sui Rifiuti. In Consiglio Comunale, è stato bocciato il nostro emendamento, a prima firma di Giacomo Petrelli, che prevedeva un aumento dello sconto Tari dal 25% al 40% per chi ha un Isee tra 10.001 e 20.000 euro, uno sconto del 15% per la fascia Isee 20.001–25.000 euro ed estensione delle agevolazioni fino ai 30.000 euro per includere finalmente anche il ceto medio, troppo spesso dimenticato. Si tratta di un’operazione seria, su cui il Partito Democratico ha trovato anche le risorse da porre a copertura di questa misura, grazie ai risparmi dovuti al meccanismo bonus sociale rifiuti. La maggioranza però ha scelto di bocciarla comunque, uscendo dal merito della proposta e buttando la discussione in confusione. La verità è che non le interessa affrontare il problema, nonostante la TARI sia aumentata fino a circa il 7% l’anno scorso e circa il 4% quest’anno. In tutto questo la destra di Silvetti non ha mosso un dito e bocciato le maggiori riduzioni per aiutare le famiglie".