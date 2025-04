"Tari, le agevolazioni diventino strutturali"

Il dimezzamento della Tari per famiglie che abbiano a carico un figlio disabile e un Isee inferiore a 25mila euro è frutto anche dei continui confronti tra l’amministrazione comunale e Cgil, Cisl e Uil sul tema delle agevolazioni. Sono i rappresentanti sindacali di Falconara Patrizia Massaccesi (Cgil), Alessandro Mancinelli (Cisl) e Claudio Guazzarotti (Uil) a tornare sulla decisione anticipata martedì dagli assessori a Bilancio e Politiche sociali (Marco Giacanella e Ilenia Orologio) e che, oggi, sarà discussa dalla Commissione consiliare da consiglieri di maggioranza e opposizione. Le parti sociali, infatti, chiariscono che dallo scorso mese di luglio hanno "scritto ben quattro volte all’amministrazione", cui sono corrisposti (almeno) altrettanti incontri. Dunque reputano la misura individuata come "un primo buon risultato della contrattazione sociale, che andrebbe sostenuto con ulteriori azioni". Le organizzazioni sindacali chiedono "che l’agevolazione ora individuata, aggiuntiva a quelle già esistenti e che al momento è limitata ad un solo anno, diventi strutturale – aggiungono –. Ribadiamo inoltre la richiesta di innalzare le fasce Isee per le altre agevolazioni poiché sono ferme da molti anni e ormai non sono più adeguate. Siamo consapevoli che individuare risorse ulteriori all’interno del bilancio comunale non è un’operazione semplice, per questo motivo riteniamo che possano essere messe in discussione anche alcune agevolazioni aggiuntive riservate alle imprese, che non sono giustificate sotto il profilo dell’equità". Tra le ultime richieste, infine, che "anche in presenza di nuove agevolazioni sulla Tari determinate da leggi dello Stato, l’amministrazione non riduca le risorse messe a disposizione dal proprio bilancio per tale importante sostegno alle famiglie". Come annunciato dal Castello, la tassa sui rifiuti sarà dimezzata per le famiglie che abbiano figli a carico con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104 del 1992. Potranno avere accesso al contributo i nuclei familiari con Isee fino a 25mila euro. Da come si era appreso, "questi ulteriori aiuti, che si aggiungono a esenzioni e agevolazioni riconosciute in base al reddito, sono stati resi possibili grazie al contributo di 15mila euro di Marche Multiservizi Falconara – la nota del Comune –. Per erogare il contributo l’amministrazione intende emanare un bando cui potranno partecipare le famiglie residenti a Falconara, con i requisiti richiesti". L’agevolazione sarà riconosciuta fino a esaurimento del fondo e potrà essere applicata alla Tari da pagare nel corso del 2025.