Tari, non solo PagoPa "Ok anche con l’F24"

Quando la tassa sui rifiuti diventa terreno di scontro e, almeno stavolta, non per l’elevato costo della "bolletta". A fronte delle molteplici segnalazioni dei cittadini, infatti, circa la possibilità di pagamento - in una prima fase - soltanto con PagoPa, ora sarebbe stata estesa la possibilità di saldare anche con bonifico o F24. A riferire dei disagi è stata la capogruppo di Cittadini in Comune, Lara Polita, che si è fatta portavoce delle istanze di altri falconaresi: "Sono venuta a sapere dall’ufficio tributi che, dopo centinaia di telefonate di lamentele, lo stesso ufficio ha risposto ai cittadini che potevano pagare anche con F24 o bonifico – ha detto –. Circa tre settimane fa, sempre l’ufficio in questione mi aveva detto che era obbligatorio il PagoPa. L’amministrazione cambia le carte in tavola a seconda di come tira il vento?".

La stessa segnalazione era pervenuta nell’apposito gruppo Facebook del Comune, dove un uomo aveva specificato i suoi problemi: "Volevo far presente che la soluzione di eliminare la possibilità di pagare la Tari con F24 non è stata una cosa simpatica – il commento -. Evidentemente qualcuno ha dei parenti che lavorano alle Poste o in banca. L’F24 era gratuito, i bollettini costano da 1.30 euro in su". Puntuale la replica dell’ente: "Il Comune quest’anno ha inviato la notifica prevedendo il pagamento con PagoPA, ma gli utenti possono continuare a pagare con il modello F24, l’importante è indicare il codice tributo e il codice ente (oltre al suo codice fiscale), che può desumere anche dall’F24 dell’anno scorso. In alternativa può fare un bonifico all’Iban del Comune indicando nella causale che sta pagando la tassa rifiuti e specificando i dati dell’utente per il quale sta versando, specie se il conto corrente è intestato a una persona diversa da quella che deve pagare la Tari". Basterà la revisione delle modalità di pagamento per calmare gli animi?