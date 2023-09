"Tari, opposizione ostile ai cambiamenti"

"Se dopo una settimana l’opposizione ancora parla dell’introduzione del sistema PagoPa per il pagamento della Tari è evidente il nulla della loro proposta politica". Marco Giacanella, assessore al Bilancio, chiosa in maniera dura sull’argomento tassa sui rifiuti, in conseguenza dell’ennesimo intervento riportato dal Carlino. A parlare, ieri, era stata l’esponente dei civici e riformisti Annamaria Sacchi, ex dirigente del Comune e candidata consigliera alle Amministrative nella fila di Marco Baldassini. Giacanella prova a chiarire definitivamente: "Il sistema PagoPa viene già utilizzato per molti servizi (scuole e multe, ad esempio) ed è un sistema già conosciuto dai cittadini. Forse non è conosciuto dai consiglieri dell’opposizione", allargando il cerchio anche ad altri esponenti della minoranza che avevano criticato la scelta dell’amministrazione comunale.

"È altrettanto evidente che anche i piccoli cambiamenti possono intimorire un po’ all’inizio – spiega l’assessore Giacanella -. Grazie a un importante investimento, il Comune mette a disposizione dei cittadini un sistema facile, veloce e privo di errore. Non utilizzarlo presenta dei rischi, che sono già propri dei vecchi strumenti di pagamento (come l’F24). Ed è giusto che i cittadini ne siano consapevoli. È chiaro che i cittadini sono maggiormente tutelati utilizzando gli strumenti forniti dall’amministrazione".

Dunque, Giacanella non lesina una stoccata finale: "Quest’opposizione si attesta su una linea retrograda, ostile al cambiamento e in definitiva perdente rispetto alle sfide del prossimo futuro e, soprattutto, non utile per i cittadini – sentenzia -. Solo per la precisione, le spese di intermediazione dell’F24 sono a carico dell’Agenzia delle Entrate, che poi le imputa alla fiscalità generale. Quindi è un costo che cittadini di fatto pagano lo stesso, anche se non direttamente".

g. g.