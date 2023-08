"Tari pagata a Montemarciano, ecco le multe"

"Abbiamo pagato la Tari come indicato nel bollettino del Comune ricevuto a casa, poi è arrivata una sanzione da una società esterna perché non avremmo pagato correttamente. Al telefono non siamo riusciti a cavare un ragno dal buco e vorremmo evitare di ricevere altre sanzioni". Il nodo viene segnalato da un lettore del Carlino e riguarderebbe diversi residenti a Montemarciano per un errato conteggio di quanto dovuto per la tassa rifiuti. Un problema che si sarebbe verificato anche lo scorso anno. Tanti cittadini sono andati di persona all’ufficio tributi dovendo attendere anche a lungo prima di poter spiegare il problema. A denunciare l’accaduto è anche l’opposizione di Progetto Montemarciano: "L’accertamento e la riscossione puntuale delle tasse locali È attività fondamentale e delicata per un Comune. La nostra impressione è che la società a cui è stato affidato il servizio continui a mostrare un metodo di lavoro che ha ripercussioni sulle attività ordinarie di alcuni dipendenti comunali chiamati a sopperire alle lacune di cui non sono responsabili. Lacune grossolane come richieste di accertamenti su imposte già pagate che vengono scaricate sul personale comunale provocando danno di immagine per l’Ente e spreco di tempo perché ci risulta che i dipendenti comunali cerchino di offrire supporto ai cittadini che non lo trovano dalla società concessionaria".