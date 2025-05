Tari, piano di sconti per far digerire gli aumenti

E’ stato varato il piano di sconti per far fronte all’aumento del 16 per cento della tassa rifiuti che verrà portato in Consiglio comunale oggi pomeriggio a Fabriano. Gli assessori al Bilancio Pietro Marcolini e l’assessore alla Comunità Maurizio Serafini hanno incontrato le organizzazioni sindacali e stilato un protocollo di intesa proprio per la riduzione della Tari. L’amministrazione in pratica vuole mettere a disposizione, mediante contributi rivolti alla riduzione alla Tari per un totale di 120mila euro (80mila risorse da bilancio comunale e 40mila da quelle stabilite nel bilancio dell’anno scorso, derivanti dall’accordo sindacale relativo all’intervento in materia sociale), le parti concordano di destinare le risorse applicando criteri per i contributi secondo fasce Isee. Fino a ottomila e 265 euro riduzione del 70 per cento, già prevista nel regolamento Tari, oltre alla riduzione del 25 per cento prevista dal bonus sociale (meno 77,5 per cento), fino a 9mila e 530 euro riduzione del 50 (oltre a quella del 25 prevista dal bonus), da 12mila a 15mila meno 50 per cento, da 15mila a 18mila meno 10. Per gli over 80 si applica la riduzione ulteriore del 5 per cento su ogni fascia. Vengono confermate le agevolazioni, esenzione totale per associazioni senza scopo di lucro e per le nuove attività commerciali per i primi tre anni, riduzione del 70 per cento per famiglie con più di tre figli con Isee inferiore a 20mila euro. Le parti hanno concordato di lasciare a disposizione le risorse per cinquemila euro per l’agevolazione del trasporto anziani. L’opposizione insorge: "Non ci hanno nemmeno preso in considerazione per quanto riguarda le nostre proposte esposte in commissione. Il forte aumento della tassa ci sarà comunque. L’amministrazione comunale non conosce i problemi della città. Faremo una battaglia in Consiglio comunale per cercare di portare a casa il miglior risultato". La maggioranza ribadisce: "L’ipotizzato aumento della tassa sui rifiuti rappresenta la diretta conseguenza di un meccanismo definito a livello nazionale dall’Arera e applicato localmente dall’Ata. Le regole vigenti impongono che la tariffa copra integralmente i costi del servizio: nessun Comune può decidere di ignorare tali obblighi senza compromettere la tenuta del proprio bilancio. Nel caso di Fabriano, il costo complessivo per la gestione dei rifiuti ha superato i 6 milioni di euro, mentre la Tari ha generato finora entrate per circa 5 milioni. Questo ha prodotto un disavanzo strutturale di oltre un milione di euro, che non può essere ignorato né rinviato per non compromettere la tenuta del bilancio. Di fronte a questa realtà, l’Amministrazione ha scelto di intervenire nel rispetto delle regole".