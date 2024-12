"Tariffe sosta. E’ il gioco delle tre carte"

"Sulle tariffe della sosta l’amministrazione comunale è pronta a bastonare i cittadini col gioco delle tre carte. Su costi e media oraria c’è confusione, la delibera non lo spiega, peccato sia obbligo dirlo, obbligo per legge". Martedì sera la giunta ha approvato il bilancio di previsione e ha inviato la corposa documentazione ai consiglieri. La prima risposta è l’affondo di Diego Urbisaglia (Italia Futura) sulle tariffe della sosta: "Da una prima lettura dei documenti collegati al bilancio 2025 salta all’occhio che stavolta Zinni (assessore al bilancio, ndr.) si è superato inventandosi la tariffa media. In zona centro è 1.20 euro, agli Archi la tariffa media è 0.90 e così via. Più avanti ci diranno come sarà esattamente, dopo però, così c’è scritto nella delibera, violando chiaramente un obbligo di legge. La media si diceva, e come viene fuori questa media? Facciamo degli esempi: la prima ora pago 60 centesimi e le ore successive 1.80? La media è 1.20; la prime 5 ore pago 2.40 e poi gratis? La media è 1.20; le prime due ore pago 0 e poi sempre 2.40? La media è 1.20, ma come mai pago sempre 1.20? E poi che media è, peso anche le ore? Ciò che è peggio è che si sta gettando fumo negli occhi ai cittadini per nascondere una manovra pesante che si stanno apprestando a fare. Un gioco delle tre carte poco trasparente, giocato sulla pelle dei cittadini. Anzi, l’amministrazione ci fa mettere la faccia più ad Ancona Servizi che alla politica, per poi andare a prosciugarne gli utili dell’azienda per le solite festicciole ed eventi senza né capo né coda".