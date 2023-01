Task force e controlli al Piano "I cittadini si sentono più sicuri"

Il 2022 è stato un anno difficile sul fronte dell’accoglienza dei migranti, in particolare per i richiedenti asilo a lungo costretti a vivere in strada per la mancanza di posti nei centri di accoglienza straordinaria della prefettura (Cas) e in quelli comunali del sistema Sai. La questura rappresenta uno snodo importante della catena, ma si occupa delle richieste per i permessi di soggiorno e le protezioni internazionali, di identificazioni e fotosegnalamenti: "Lo scorso anno abbiamo raddoppiato le richieste per l’accoglimento documentale, da circa 6-7mila siamo passati a oltre 14mila – ha ricordato il questore Capocasa – Non posso dimenticare le 1.400 domande che hanno riguardato i profughi ucraini, certo un numero inferiore, ma che si è presentato soprattutto nel giro di poche settimane poco dopo lo scoppio della guerra a fine febbraio".

La zona della città dove maggiore è la frequenza di stranieri è il Piano. Nel 2022 la polizia ha effettuato 77 servizi dedicati alla sicurezza a cui si devono aggiungere 17 Interforze, con 20mila persone identificate e 10 attività chiuse: "In generale è aumentata la percezione di sicurezza tra i cittadini al Piano" ha aggiunto il questore.

A proposito di immigrazione, è di pochi giorni fa il doppio sbarco di richiedenti asilo salvati nelle acque del Mediterraneo da parte di due navi di Ong internazionali. Dei 110 totali 39 erano minori non accompagnati. L’altro ieri un gruppo di minori, 11, si è allontanato dalla struttura gestita dalla Caritas dove erano stati ospitati, a Senigallia. Notizia di ieri, 3 di questi minori sono stati rintracciati a Rimini e lì hanno trovato una nuova accoglienza in un centro specifico, mentre altri 2 sono rientrati all’Hotel Massi di Senigallia. Di fatto i giovani che hanno fatto perdere le loro tracce sono 6.