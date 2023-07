Task force per la sicurezza a Senigallia: Cambia la viabilità

Da oggi al 6 agosto dalle 18 in centro storico si circola solo a piedi e dalle 15 sarà chiuso anche il parcheggio di piazza Simoncelli, mentre resterà aperto, come unico accesso il ponte di via Perilli. Divieto di sosta su via Portici Ercolani che, come da tradizione, ospiterà le moto. Ma non si potrà sostare, dalle 10 alle 20 nemmeno dal civico 93 al 99 del lungomare Mameli. Sarà attivo il servizio di Bus Navetta, dalle 18 alle 2 dai parcheggi di Villa Torlonia, Ciarnin e uscita Autostrada.

Per garantire lo svolgimento del festival in sicurezza la Questura di Ancona ha messo in campo una molteplicità di attività, sia di carattere preventivo che di tipo operativo. Il dispositivo delineato dal Questore di Ancona, d’intesa con il Prefetto, ha previsto una attenta verifica sui luoghi interessati dagli eventi: con ordinanza il Questore ha disposto una serie di servizi sia di ordine pubblico, sotto la direzione del Dirigente del Commissariato, che di prevenzione e vigilanza, che ha interessato tutte le forze di polizia. Saranno impiegate tutte le forze di polizia, sia a competenza generale che specifica, interessando altresì alcuni reparti specializzati con particolari competenze come i Reparti Mobili per l’ordine pubblico, le Unità Cinofile, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Stradale, nonché le unità operative di primo intervento per esigenze antiterroristiche.