"T’Aspetto al mare" con prezzi calmierati

La stagione balneare è accessibile anche a chi ha un basso reddito, a prezzi agevolati. Torna l’iniziativa "T’Aspetto al mare" in collaborazione tra Uisp di Jesi e Asp Ambito 9. Il centro elioterapico bagno sociale 102 Solaria a Senigallia, interamente dedicato a iniziative di inclusione, solidarietà, sostegno ai più fragili e socialità va incontro alle famiglie con Isee pari o inferiore a 15mila euro. "Un progetto che parla di inclusione vera nel suo senso più ampio - spiega la presidente dell’Asp Gianfranca Schiavoni - per pari opportunità che riguardano tutti. Verrà diramato un avviso aperto attraverso cui chi ha un Isee pari o inferiore a 15mila euro potrà presentare richiesta per accedere allo stabilimento nel corso della stagione estiva". Le iniziative sono aperte a tutti i cittadini dei 21 Comuni dell’Ambito. Gli accessi per le famiglie potranno essere da un minimo di cinque (a 30 euro complessivi) a un massimo di dieci (a 60 euro più uno omaggio) per un ombrellone e due lettini fino a 4 persone. Il servizio è attivo tutta la settimana dal lunedì alla domenica. Vi è anche un’opzione - un servizio di colonia marina per persone adulte - che prevede il trasporto in pullman per almeno due settimane consecutive al costo di 100 euro complessive.