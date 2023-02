"Tassa soggiorno, intervenga il prefetto"

Campanile: "Basta aumenti per i cittadini, intervenga il Prefetto". La mancata istituzione di un osservatorio permanente sull’imposta di soggiorno ha indotto il consigliere di Amo Senigallia a rivolgersi al Prefetto: "In questi giorni si è parlato di imposta di soggiorno, a carico dei turisti, finalizzata all’organizzazione e al finanziamento degli eventi estivi. Circa mezzo milione di entrate all’anno a fronte di una presenza circa doppia – spiega Campanile - alla ricerca di fondi per conservare il Summer (dopo aver perso il Cateraduno a vantaggio di Pesaro, probabilmente la Festa del Pane dirottata ad Ancona, il Festival del Giallo non si sa dove) il sindaco ha respinto anche l’idea di revisione dell’imposta. Saranno i residenti a farsi carico dei costi non coperti aggiungendo così tassa a tassa, ora parcheggi blu h24 , multe, revoca esenzioni auto Green, impianti sportivi, non si sa la Tari. A 30 mesi dall’inizio del governo della destra di Olivetti non c’è traccia né dell’Osservatorio né delle relazioni. Il sindaco si diletta a sorseggiare un caffè con alcuni operatori economici e tutto finisce lì, con seguito magari di espressioni di plauso dai vari comitati a difesa del sindaco, spesso composti da un paio di persone. L’inadempienza è grave, e il presidente Bello che spara commi e paragrafi al ritmo di una mitraglia è stato ed è silente. Ho denunciato al Prefetto la situazione".