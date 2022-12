Tassi di interesse sempre più alti "Ennesima batosta per le imprese"

di Ilaria Traditi

Continuano a salire i tassi di interesse per combattere l’inflazione. La stretta della Bce riguarda da vicino privati e imprese che hanno sottoscritto mutui a tasso variabile e che rischiano di vedere schizzare gli interessi fino al 6% (dati Fabi-Federazione autonoma bancari italiani), dopo l’aumento del costo del denaro che si attesta ora al 2,5%. Tutto questo si traduce in una stangata di fine anno che preoccupa non poco anche le associazioni di categoria della nostra provincia che si sono già messe in moto per supportare gli imprenditori in questa fase delicata. "Purtroppo ce lo dovevamo aspettare – sottolinea Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino – la situazione dei mutui si era delineata già da settembre con i primi rialzi e ci siamo attivati per essere vicini ai nostri associati. Abbiamo uno sportello dedicato, un numero verde e anche il servizio Confidi che offre alla banca la garanzia necessaria per ottenere finanziamenti a tassi e condizioni agevolati. Ogni caso è a sè, certo che i problemi maggiori al momento sono per chi ha sottoscritto mutui a tasso variabile". "Dopo il Covid – prosegue – la crisi energetica e la guerra questa ulteriore batosta non ci voleva. I margini di operatività per le imprese si assottigliano sempre di più e l’aumento dei tassi si ripercuoterà sul costo della vita in generale. Auspichiamo che così come sono stati previsti aiuti per le famiglie, proprio per far fronte all’innalzamento delle rate dei mutui, altrettanto venga fatto per le imprese. Ci appelliamo al Governo affinchè intervenga".

C’è chi, come il direttore di Confcommercio Marche Centrali Massimiliamo Polacco si appella anche alle banche: "Abbiamo appena intrapreso la battaglia sul Pos, per una soglia minima sotto la quale non sia più obbligatorio il pagamento elettronico con relative commissioni ed ecco che ci troviamo a fronteggiare altri costi. Gli istituti bancari siano vicini agli imprenditori che potrebbero trovarsi rate dei mutui raddoppiate già da inizio anno". Con i rialzi già annunciati diventerà più costoso il credito, in tutte le sue forme: dai mutui immobiliari ai prestiti alle imprese, ma anche il credito al consumo e i piccoli finanziamenti. Nelle stime della Banca centrale europea, la zona euro chiuderà il 2022 con un’inflazione media dell’8,4%, che calerà al 6,3% l’anno prossimo, al 3,4% nel 2024 e al 2,3 nel 2025. Interrogata sui prossimi rialzi, la presidente Bce Christine Lagarde ha ripetuto che si procederà con "rialzi significativi a un ritmo regolare": il prossimo è in arrivo a gennaio.

Gli aumenti dei tassi di interesse avranno anche delle ricadute negative sulla spesa delle famiglie, sugli investimenti delle imprese e sul costo del nostro debito pubblico (dati Cgia Mestre). "Le aziende non potranno da sole far fronte a simili aumenti – conclude Polacco – come faranno a rispettare i piani di pagamento se le rate aumenteranno in maniera così esponenziale? La situazione sta diventando ingovernabile".