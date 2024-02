Tassi usurari al coach ludopatico: condannato

Il vizio del gioco lo aveva portato a chiedere dei prestiti ad un rom che dopo aver dato le somme richieste pretendeva indietro più del doppio di quelle prestate. Tassi altissimi che ha portato un allenatore di calcio con l’acqua alla gola. Non riuscendo più a restituire il denaro, la vittima ha simulato anche una sparizione, allontanandosi da casa per tre giorni di seguito e lasciando alla famiglia una lettera di addio che aveva fatto preoccupare tutti. La moglie aveva fatto una denuncia di scomparsa ai carabinieri. Il marito aveva paura che gli avrebbero fatto del male.

Con l’accusa di usura, un 42enne è finito a processo e ieri è stato condannato dalla giudice Francesca Grassi a tre anni e un mese di reclusione. L’imputato, stando alle accuse, avrebbe prestato per tre volte il denaro all’allenatore tra gennaio e maggio del 2019, in tutto circa 3mila euro. Soldi che la vittima avrebbe usato per il gioco d’azzardo, una dipendenza dalla quale faticava ad uscire. I due si conoscevano perché in passato il rom aveva fatto degli allenamenti con delle squadre seguite dal coach. L’allenatore, rimasto a corto di denaro, aveva cercato di reperire soldi forse negli ambienti sbagliati, imbattendosi nel rom. La prima volta gli avrebbe prestato 700 euro chiedendogliene indietro 1.400, la seconda volta 800 euro, per chiedergli indietro 1.600 euro. La terza, che risale a maggio 2019 si sarebbe fatto dare mille euro a fronte di una restituzione pari a 1.900 euro.

La vittima, sentita in aula a settembre scorso, aveva spiegato come l’ultimo prestito non era riuscito ad onorarlo. "Non avevo più soldi e avevo paura – le parole dell’allenatore – era venuto sotto casa mia. Avevo pensato anche di farla finita".

Il rom avrebbe cercato di chiamarlo al cellulare e contattarlo anche per messaggio. La moglie dell’allenatore avrebbe dato in pegno anche un anello per rassicurare il rom sul debito e aiutare il coniuge ad uscire dal brutto giro. Le cessioni di denaro sarebbero avvenute in auto, una volta a Villanova, dove c’era a bordo una seconda persona oltre al rom ma non conosciuta dalla vittima, un’altra volta vicino ad un ospedale e poi anche dietro ad un pronto soccorso. Anche uno scooter sarebbe stato dato a garanzia. Dopo un mese gli interessi sarebbero raddoppiati. Nel processo hanno testimoniato, per l’accusa, anche la moglie della vittima e la madre, chiamata in causa dopo che il figlio per tre giorni era sparito dalla circolazione e in famiglia erano tutti preoccupati per lui. Da lì avevano poi scoperto i debiti per il gioco. L’imputato, difeso dall’avvocato Silvia Penaucci, ha sempre respinto le accuse. Uscite le motivazioni potrà fare appello.

Marina Verdenelli