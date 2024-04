"Tatami" e la sfida agli ayatollah. Un film sulla lotta per la libertà

"Tatami", in programmazione al Cinema Azzurro stasera (in lingua originale con sottotitoli) e domani, non è solo un film sul judo, indirizzato in particolare a chi già conosce quest’antica e nobile disciplina giapponese, ma è anche, più in generale, un film sulla lotta per la libertà. La protagonista è un’eroina tragica, una Antigone dei giorni nostri: un’atleta iraniana che sfida il regime teocratico dell’ayatollah Khomeini, come Antigone sfidò il re Creonte. Leila Hosseini, interpretata da Arienne Mandi, è una campionessa di judo, in forze nella nazionale dell’Iran: giunta ai campionati mondiali, potrebbe vincere il titolo, ma, dopo avere superato i primi incontri, il suo governo le ordina di ritirarsi. Così, la nostra eroina si trova di fronte alla scelta più importante della sua vita: ubbidire, come le consiglia di fare anche la sua allenatrice (Zar Amir, che è anche regista dell’opera, insieme a Guy Nattiv) o mettere a rischio se stessa e tutta la famiglia? Fotografato in bianco e nero, rispettando l’unità di azione (i campionati mondiali), di tempo (il giorno delle gare) e di luogo (il palazzetto dello sport), il film si presenta come un classico contemporaneo. Purtroppo, le innumerevoli voci fuori campo e una retorica troppo insistita impediscono a "Tatami" di essere un capolavoro ma, coi suoi dialoghi aspri, i primissimi piani dei corpi e dei volti in lotta, fuori e dentro la materassina, riesce a suscitare emozioni e riflessioni. Non sarà il "Karate Kid" del nuovo secolo, ma la storia di Leila merita di essere vista, da persone adulte e adolescenti: Leila, infatti, è una ribelle e lottatrice, con cui può confrontarsi ogni giovane, ma è anche una donna adulta, figlia, moglie e madre che non può pensare solo a se stessa, ma deve tenere in considerazione anche la propria famiglia. Tra fiaba e realtà, la lotta di Leila riguarda tutte e tutti noi.