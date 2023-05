Tattoo Expo, Ancona diventa capitale: da tutto il mondo i migliori tatuatori

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno torna ‘Ankonventional - International Tattoo Expo Ancona’, manifestazione dedicata ai tatuaggi alla quale parteciperanno oltre 140 tra i migliori tatuatori di tutto il mondo. L’appuntamento è per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre, e la sede è di nuovo la Mole Vanvitelliana.

Alla prima edizione hanno partecipato migliaia di persone spinte dall’importanza dell’evento, che accoglie alcuni tra i nomi più importanti del panorama mondiale del tatuaggio: Delia Vico, regina dello stile Ornamentale, Flaks 32G dalla California, celebre per il lettering, Wa Wong da Hong Kong, famoso per i full body geometrici, Vincent Zattera, Keybin Pabon, Manuel Clementoni, Maurizio Gobbo e molti altri.

Ancona per tre giorni sarà quindi capitale mondiale dei tatuaggi, con ospiti da Stati Uniti, Brasile, Colombia, Iran, Olanda, Grecia, Austria, Svizzera, Inghilterra, Spagna, Slovacchia, Australia, Polonia, Ucraina, Argentina, Francia, Hong Kong e molti altri Paesi.

Da segnalare la presenza di Jona Tatuaggi Lauretani, che esegue tatuaggi sacri del Santuario di Loreto, realizzati con l’antica tecnica utilizzata dai marcatori tra ‘700 e ‘900. Moltissime saranno le pagine web coinvolte: Geometrip, Best Coverup, White on Black, Ttttswrlds, Black on Black, Broken Script Gang, Thefamilink e molte altre.

Durante la manifestazione, presentata da Andrea Rock di Virgin Radio e Elena Grimaldi, verranno svolti diversi seminari rivolti a professionisti che vogliono affinare le tecniche in diversi stili. Previste poi una mostra di dipinti creati da alcuni tatuatori e un’esposizione sulla street art in collaborazione con Spray Train.

Nell’area esterna della Mole, a ingresso libero, vi saranno un writing live painting con artisti nazionali in collaborazione con Loop Color, nota azienda di bombolette spray, oltre ai food truck locali e italiani che venderanno cibi tipici. Non mancherà un’esposizione di auto e moto d’epoca in stile custom in collaborazione con il gruppo biker della provincia. Spazio anche ai Tattoo Contest, nei quali giudici competenti e stimati nel settore eleggeranno i migliori tatuaggi. Molti artisti tatueranno in "Walk in" ovvero senza appuntamento (basterà presentarsi e scegliere il tatuaggio che si preferisce).