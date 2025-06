Tattoo, musica e sport. Una tre giorni adrenalinica

L’estate entra nel vivo con la prima edizione dell’Adriatic Tattoo & Sport Festival, un evento itinerante che per tre giorni (20,21 e 22 giugno) dalle 16 alle 2 abbraccerà le principali piazze del centro storico. Piazza Simoncelli, Giardini della Rocca Roveresca, Piazza del Duca e Foro Annonario si trasformeranno in terreni di gioco, gallerie d’arte, palestre a cielo aperto.

Saranno 250 i tatuatori provenienti da tutto il mondo: un’occasione unica per vedere dal vivo i più talentuosi artisti del settore all’opera, scoprire nuovi stili e, perché no, portarsi a casa un tatuaggio realizzato durante l’evento. Durante i tre giorni si svolgeranno i Tattoo Contest, competizioni tra tatuatori suddivise per categorie: realistic, color, black & grey, small tattoo, best of day. Un momento adrenalinico che mette in luce tecnica, stile e creatività in tempo reale, con una giuria d’eccezione pronta a premiare i migliori lavori. Ogni sera alle 21,30 in piazza Roma si terrà il Tattoo Contest dove una giuria di artisti si pronuncerà sui lavori dei tatuatori in gara.

Un format unico nel suo genere dove protagonista sarà anche lo sport: dal basket al muay thai, dal calcetto al pugilato, dallo yoga al pickleball, il festival celebra il corpo in movimento attraverso una serie di dimostrazioni, lezioni aperte, work-shop e spazi liberi per provare nuove discipline. Lo sport qui è libertà, sfida, espressione. Una vera e propria palestra urbana condivisa, per vivere la città in modo attivo e creativo. Che si opti per un tatuaggio, per provare una nuova attività o semplicemente per lasciarsi ispirare si potrà prenotare attraverso il sito adriaticfestival.it.

Durante il festival si potrà trovare una selezione di street food di qualità, con proposte che spaziano dal locale al plant-based, senza dimenticare gli immancabili confort food. Dj set, workshop creativi, spettacoli di danza urbana, musica dal vivo che spazia tra melodie indie e motivi rock: l’Adriatic Tattoo & Sport Festival è anche intrattenimento non-stop, con una line-up che anima le giornate e infiamma le notti.

Tra gli appuntamenti speciali di questa edizione: la presentazione del libro "Tattoografia" da parte dell’autore stesso, Omar Fassio, l’intera manifestazione, che si prepara a diventare un appuntamento fisso nel cartellone degli eventi estivi, sarà inoltre presentata da Andrea Rock di Virgin Radio, voce iconica della scena alternativa italiana.