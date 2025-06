Tattoo & Sport aprono l’estate senigalliese

Adriatic Tattoo & Sport Festival, la spiaggia di velluto apre le porte ad un week-end adrenalinico. Un format unico quello che da ieri anima il centro storico della spiaggia di velluto dove 250 tatuatori provenienti da tutto il mondo danno sfogo alla loro arte. Stasera alle 21 in piazza Roma sarà presentato il libro ‘Tattografia’, alla presenza del curatore Omar Fassio.

Non solo tatuaggi, ma anche la possibilità di provare discipline sportive all’interno dei corner dedicati, sotto l’occhio vigile di esperti del settore: basket, muay thai, ma anche calcio a 5, pugilato, yoga e pickleball. Non mancherà la possibilità di gustare le specialità offerte dalle eccellenze dello street food mondiale: da ‘Awakte’, cucina messicana, ‘Bottega Grilli’, ‘Chiko’, cucina coreana, passando per ‘New York’ hot dog, ‘Try Not to come back if you can burgez’, fino Porcobrado e ‘George lobster’.

Una varietà di proposte e spettacoli: si parte dalle 16 fino alle 2 di notte. Quattro luoghi iconici della città si sono trasformati in spazi dove il corpo e la creatività prendono forma.

Piazza Simoncelli si anima con concerti e dj set, mentre i Giardini della Rocca Roveresca ospitano esibizioni sportive e momenti di relax. Piazza del Duca e il Foro Annonario diventano teatri di competizioni di tatuaggio e di workshop dedicati.

L’iniziativa intende valorizzare la cultura urbana portando in strada le espressioni più autentiche di arte e movimento, creando un punto di incontro tra artisti e pubblico in un contesto accessibile e vivace. "L’esperienza offerta durante il festival conferma la centralità del corpo come mezzo espressivo e veicolo di cultura popolare" spiega Francesco Sabbatini Rossetti, organizzatore dell’evento.

Tra le attrazioni principali dell’Adriatic tattoo & sport festival figura il contest tra tatuatori: le competizioni si svolgono nell’arco della manifestazione e spaziano in varie categorie pensate per mettere in risalto differenti stili e tecniche. Tra queste, le categorie realistic, color, black & grey, small tattoo e best of day catturano l’attenzione del pubblico e degli esperti.

Ogni categoria offre un punto di vista diverso sull’arte del tatuaggio, soffermandosi su dettagli, colori e composizioni. L’intera manifestazione è presentata da Andrea Rock, volto noto di Virgin Radio, che accompagnerà il pubblico con la sua esperienza e stile.