Taverna del Monaco antirazzista: "Orgogliosa della mia squadra"

L’amarezza, ma anche la rabbia sono palpabili tra i tavoli de "La Taverna del Monaco". E’ la rabbia di Maria, l’anima di questo storico locale nella zona industriale, un luogo che ha sempre voluto fosse un porto franco di sapori e sorrisi. Oggi, però, quel porto è battuto da venti gelidi di intolleranza, e Maria si ritrova a combattere una battaglia che non avrebbe mai immaginato.

Il "crimine"? Aver costruito una squadra che guarda alla passione e alla professionalità, non al colore della pelle o al luogo di nascita. Una squadra che include Yassir, il barista gambiano il cui caffè è impeccabile quanto il suo garbo, ma che un cliente avrebbe voluto rimpiazzare con "una bella ragazza".

C’è Osama, cameriere marocchino di seconda generazione, agile e attento, liquidato online come "personale preso dalla strada". E poi c’è Sidi, prezioso aiuto cuoco tunisino, che con il collega bengalese mette l’anima nei piatti, parte di quel team che qualcuno, accecato dal pregiudizio, vorrebbe smantellare. "Avvilente. È l’unica parola che mi viene", sospira Maria. "Ho conosciuto questi ragazzi, come Yassir, Osama e Sidi, tramite la cooperativa Vivere Verde. Sono una benedizione: bravi, coscienziosi, sempre con il sorriso. Lavorano sodo, parlano un ottimo italiano. E cosa ricevono in cambio? Insulti velati, commenti offensivi di chi non vorrebbe vederli al pubblico".

Gli attacchi razzisti, secondo la titolare e il marito, sono quasi sempre camuffati da critiche sulla qualità del cibo o del servizio. E il tentativo di Maria di arginare questa marea di fango online si è scontrato con un muro. "Ho segnalato alcune recensioni a mio avviso offensive e strumentali, ho chiesto alle piattaforme di intervenire. Niente. È vergognoso che nel 2025 si debba ancora combattere contro questa ignoranza".

C’è stato chi ha avuto il coraggio di lamentarsi di persona, direttamente nel locale. Quelli, Maria li ha messi alla porta senza troppi complimenti. "Io stessa sono straniera- ricorda - ho vissuto in Belgio, ho girato il mondo. Discriminare qualcuno per le sue origini? Non fa parte del mio Dna. Quando sento dire che un uomo di colore non può stare dietro a un bancone, o che il personale straniero è per definizione incompetente, mi ribolle il sangue. Non cederò di un millimetro. Non licenzierò Yassir, Osama o Sidi solo perché qualche mente piccola non sopporta di vederli lavorare e avere successo. Il mio locale è un luogo di accoglienza, non un ring per razzisti. E l’integrazione non è uno slogan, è la vita di tutti i giorni. E il valore di una persona si misura da quello che fa, non da dove proviene".