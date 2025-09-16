Tavernelle, impianto crematorio. Analisi sulla qualità dell’aria: "E noi chiediamo un referendum"

L’Arpam posiziona una centralina mobile per venti giorni tra il cimitero di Tavernelle, l’Asse Nord-Sud e l’abitato del quartiere. I dati raccolti avranno un doppio scopo: "Da una parte si tratta di approfondimenti della qualità dell’aria previsti nel PIA II, ma confermo che le analisi serviranno anche da monitoraggio precedente all’inizio dei lavori dell’impianto di cremazione. Non si tratta del primo intervento, la raccolta di dati sull’inquinamento a Tavernelle è iniziata da circa un mese". La conferma arriva direttamente dal Direttore tecnico dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente, Sergio Ceradini, dopo che un documento condiviso dall’amministrazione comunale annuncia il provvedimento. Si tratta del posizionamento di un mezzo mobile per analizzare la qualità dell’aria in quella zona delle Tavernelle con ripresa dei monitoraggi (ce ne sono stati altri più brevi) dal 21 settembre al 10 ottobre prossimi.

L’obiettivo dell’indagine è capire quali fattori inquinanti sono presenti in quell’area e con quale intensità, dati poi da riaggiornare e confrontare quando l’impianto di cremazione sarà operativo. La centralina registrerà i valori di alcuni metalli, dal cadmio al mercurio e poi le diossine e così via. Se i valori sono già fuori norma i lavori si bloccano? Sarebbero tantissime le domande da porre, soprattutto alla politica, in questa fase di mezzo in cui il cantiere all’interno del cimitero comunale non è stato installato e il comitato ‘Aria Nostra’ che non sta certo fermo e si prepara a una serie di mosse pesanti: "Probabilmente entro questa settimana saremo in grado di presentare la raccolta di firme al sindaco per la richiesta di un referendum cittadino su quell’impianto – spiega uno dei portavoce di ‘Aria Nostra’ – La proposta di referendum, che stiamo preparando, dovrà essere vagliata dalla Commissione comunale (composta da tre membri, due della maggioranza e uno dell’opposizione, ndr) a cui non basterà dire ‘sì’ o ‘no’, visto che un’eventuale risposta negativa dovrà essere motivata in maniera dettagliata. Qualora il referendum, di tipo abrogativo in questo caso, si dovesse svolgere, a quel punto le firme da raccogliere saranno molte, alcune migliaia, ma ancora è tutto prematuro. Intanto al Comune e alla Provincia abbiamo inviato una richiesta d’istanza di rinuncia in auto-tutela, un modo per avvisare chi di dovere sulle decisioni che andranno a prendere. Nulla di vincolante, per ora, ma una sorta di documento-sentinella".

Pierfrancesco Curzi