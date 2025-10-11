Tavernelle, impianto crematorio. Ufficiale: richiesto il referendum

La richiesta di ammissibilità del referendum per bloccare la realizzazione dell’impianto di cremazione all’interno del cimitero di Tavernelle è stata formalmente ufficializzata. Ieri mattina il Comitato promotore del quesito referendario, una delegazione di iscritti al comitato "Aria Nostra", con Nicola Sciulli a coordinare il procedimento, si è recato a Palazzo del Popolo appunto per formalizzare il nuovo step attraverso cui i cittadini di Tavernelle, e non solo loro, chiedono all’amministrazione di fare marcia indietro su quel progetto. In realtà, sotto l’aspetto squisitamente tecnico, il referendum che si propone punta ad abrogare una delibera del 2007 dell’allora consiglio comunale – giunta Sturani – che prevede la localizzazione dell’impianto di cremazione all’interno del cimitero di Tavernelle. Nei fatti lo strumento referendario punta a cancellare la realizzazione del crematorio dentro il principale cimitero comunale, dopo una battaglia portata avanti da ‘Aria Nostra’ con particolare costanza da alcuni mesi a questa parte.

La sollevazione popolare ha portato allo stop dell’inizio dei lavori, posticipati di alcuni mesi, ufficialmente per consentire dei rilievi da parte dell’Arpam, ufficiosamente per motivi elettorali legati alle regionali che hanno premiato e confermato il centrodestra fino al 2030. A giugno era tutto pronto per partire coi lavori, progettazione fatta e validata anche a livello esecutivo, appalto assegnato a due imprese per le rispettive competenze, ma poi tutto si è fermato per i motivi poc’anzi ricordati. La conferma arriva dallo stesso assessore competente, Stefano Tombolini: "Stiamo aspettando i primi risultati del monitoraggio di Arpam svolto sulla base della convenzione che prevede il rilevamento del fondo urbano circostante le aree di insediamento del crematorio" afferma il titolare dei lavori pubblici.

Al presidio di ieri mattina davanti al Comune, dopo la presentazione dei documenti necessari all’ufficio protocollo (è stata depositata una al sindaco Silvetti di istituire il referendum), era presente anche Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea Città, l’unico a votare contro il crematorio all’incirca un anno fa (anche se poi tutta la minoranza di centrosinistra ha appoggiato la richiesta di delocalizzare il sito): "Come movimento sosteniamo da sempre la mobilitazione del quartiere contro la realizzazione dei quest’opera così dannosa per ambiente e salute. Ora la palla passa alla commissione in seno al consiglio comunale che dovrà vagliare la proposta di quesito e dare il via libera alla consultazione popolare".

Un ostacolo non da poco, visto che la commissione consiliare sull’ammissibilità dei quesiti referendari è composta da 3 membri, due nominati dalla maggioranza di centrodestra (Simone Pizzi, presidente del consiglio e Teodoro Buontempo) e uno dall’opposizione (Carlo Pesaresi). Commissione che adesso avrà trenta giorni di tempo per prendere una decisione e soprattutto motivarla. In caso di via libera al quesito il comitato avrà tempo 180 giorni per raccogliere circa 5mila firme, condizione basilare per bandire il referendum.

Pierfrancesco Curzi