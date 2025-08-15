Tavernelle, la protesta senza ferie: "Relazione consegnata al prefetto"

Impianto di cremazione a Tavernelle, la protesta dei cittadini non va in vacanza. Ieri mattina una delegazione del Comitato ‘Aria Nostra’ ha incontrato il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, per renderlo partecipe della loro azione potente, nata ormai da alcuni mesi, che si oppone alla realizzazione del crematorio all’interno del cimitero centrale e a due passi dal quartiere abitato. La delegazione era composta da Simone Spina, Daniela Diomedi, due dei principali coordinatori del comitato, e dall’avvocato Monia Mancini: "Eravamo in rappresentanza di un ampio numero di cittadini residenti e abbiamo portato alla conoscenza del Prefetto il crescente allarme sociale e le profonde perplessità legate alla realizzazione di un impianto crematorio nel popoloso quartiere di Tavernelle".

‘Aria Nostra’ ha consegnato al prefetto una dettagliata relazione evidenziando come l’iter amministrativo presenti, a suo dire, delle lacune significative. La scelta della collocazione, inoltre, solleva seri interrogativi in merito al rispetto dei principi di precauzione e di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. C’è stata anche una novità molto importante. Il comitato ha contestualmente consegnato al prefetto una relazione peritale di stima per la determinazione del pregiudizio patrimoniale eventualmente arrecato dalla nuova installazione di un forno crematorio dentro il cimitero di Tavernelle: "Dalla relazione si evince che il più probabile valore del pregiudizio arrecato ai valori immobiliari del quartiere di Tavernelle è di circa 300 euro/mq, pari a circa al 27% del valore degli immobili _ spiegano i rappresentanti di ‘Aria Nostra’ _. E ciò a seguito della sola decisione di realizzare quell’impianto. La relazione è stata da noi commissionata al Prof. Raffaele Zanoli, ordinario di Economia Agraria ed Estimo Rurale e docente di Economia ed Estimo Immobiliare alla Facolta di Ingegneria dell’Universita Politecnica delle Marche".

Durante l’incontro nel Palazzo del Governo, il comitato ha chiesto al prefetto Valiante di valutare l’opportunità di intraprendere le azioni più opportune a tutela della cittadinanza e dell’ambiente: "Il Prefetto, preso atto della validità e bontà delle nostre istanze ci ha assicurato che continuerà a seguire con attenzione la vicenda e verificherà con l’amministrazione comunale la logica e la coerenza amministrativa di alcuni passaggi anche a lui poco chiari".