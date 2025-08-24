Tavoli lanciati contro i buttafuori, un ferito

Tavoli e sedie lanciati contro gli addetti alla sicurezza: uno di loro viene portato via dal 118 in un lago di sangue. E’ stata una notte di follia allo Scalo Zero Village: era l’1 quando la festa organizzata nello stabilimento balneare sul lungomare Marconi è degenerata in rissa. "Era una serata tranquilla, come tutte quelle allestite dallo Scalo Zero – racconta un testimone, che ha assistito alla scena dall’inizio alla fine, trovandosi a pochi passi dal luogo dell’accaduto –. A un certo punto gli addetti alla sicurezza hanno preferito deviare il transito delle persone in entrata". Il testimone prosegue il racconto: "Un gruppo di ragazzi, si diceva fossero di Collemarino, era in fila per entrare. I buttafuori stavano deviando l’ingresso alla festa verso la zona bar, quando uno di loro si è rifiutato di seguire le indicazioni; un addetto alla sicurezza ha cercato di trascinarlo fuori dallo stabilimento, e mentre lo stava invitando ad andare via sono arrivati tutti gli altri, ed è scoppiato un parapiglia. Uno di questi ha scagliato una sedia verso un buttafuori, colpendolo alla testa. Un altro addetto alla sicurezza, istintivamente, è intervenuto".

E’ così che la situazione è degenerata: la banda ha iniziato a lanciare a raffica tavoli e sedie, con una violenza inaudita. La security, trovandosi al di sotto della rampa da dove piovevano gli oggetti, non ha potuto far altro che indietreggiare e aspettare la fine dell’aggressione. "Se non ci fossimo allontanati, sarebbero arrivate sediate anche a me e ai miei amici", sottolinea il testimone. La musica è stata subito spenta, la festa si è immediatamente fermata. Intorno all’addetto alla sicurezza colpito si sono radunate alcune persone per i primi soccorsi, mentre il personale del locale ha chiamato le forze dell’ordine. Il tutto sotto gli occhi attoniti dei presenti.

"Un buttafuori era a terra, la sedia gli ha procurato un taglio dalla tempia fin quasi all’altezza della nuca: era in una pozza di sangue, gli tenevano il ghiaccio sulla ferita, poi è arrivata l’ambulanza". I sanitari del 118, vista la profondità della ferita, hanno valutato necessario trasportare l’uomo in ospedale.

I carabinieri, accorsi sul posto, hanno fatto evacuare lo stabilimento. Per quanto riguarda gli aggressori, già in fuga all’arrivo delle forze dell’ordine, non sono stati ancora identificati. "Per fortuna ora il buttafuori sta bene e nessun altro si è fatto male. – spiega il proprietario dello Scalo Zero Village, Cristian Ramazzotti –. Naturalmente ci sono le telecamere (ora al vaglio dei carabinieri, ndr) e verrà sporta puntualmente denuncia".

Una notte di paura per via dell’ingiustificata violenza, che poteva avere conseguenze fatali.

Alice Mazzarini