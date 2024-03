Tavolo tra Regione e Anas. Evitare il caos viabilità: una bretella per collegare. Ancona nord con Amazon

Evitare che l’hub più grande d’Europa di Amazon possa diventare da opportunità a problema. E’ la parola d’ordine che si è data la Regione. Dopo essere riusciti a convincere il colosso americano a "prendere casa" a Monsano, non con poche difficoltà, adesso è quanto mai opportuno intervenire prima dell’apertura prevista per l’inizio del prossimo anno, sul fronte infrastrutturale. La questione, si fa per dire, è semplice: il casello autostradale di Ancona nord è già adesso in difficoltà ricevendo il traffico diretto all’Interporto, all’aeroporto e soprattutto al porto oltre che al capoluogo di Regione. E a questo flusso consistente si aggiungono le decine di tir che giornalmente faranno tappa all’hub di Amazon. Il problema che ne esce fuori è evidente: un rischio caos con incolonnamenti che potrebbero arrivare direttamente sull’autostrada anche vista la conformazione, diciamo pure minima, della barriera realizzata quando furono portate a termine le tre corsie.

Tutto questo è ben chiaro ai piani alti di Palazzo Raffaello tanto che sono in atto interlocuzioni con Anas e anche Trenitalia per affrontare le novità che arriveranno con l’apertura di Amazon.

Una delle ipotesi che prende campo è quella della realizzazione di una bretella che dal casello di Ancona Nord porti direttamente nell’area dell’Interporto e di Amazon. Un modo per eliminare i tir dall’attuale viabilità evitando di interferire con l’attuale traffico. Resta, di fatto, il problema del casello che quasi sicuramente dovrà essere implementato. Senza dimenticare che, proprio in quell’area, la Regione aveva previsto di realizzare un mega parcheggio scambiatore a servizio anche del Sanzio e che semmai la stessa società aeroportuale avrebbe gestito. Di quel progetto non si è sentito più parlare forse anche alla luce dell’arrivo di Amazon e della necessità di utilizzare quelle aree per raccordi stradali a discapito delle aree di sosta che, a dire il vero, sembravano sovrastimate.

Ma c’è un tavolo di confronto anche con Trenitalia per capire la fattibilità di una fermata dei convogli regionali nell’area dell’Interporto a vantaggio dei lavoratori che dovranno giornalmente raggioungere l’hub. L’importante, a questo punto, è evitare quanto accadde a Malpensa con il nuovo aeroporto: una cattedrale nel deserto che non aveva collegamenti stradali e ferroviari: solo anni dopo il mega aeroporto fu dotato delle infrastrutture necessarie per raggiungerlo.

a. q.