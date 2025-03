Taxi abusivi per portare i ragazzi in discoteca

Già beccato (in passato) a svolgere il servizio di Taxi a Jesi, nonostante la licenza (di cui era titolare) fosse stata rilasciata da un altro Comune della Vallesina. Motivo per il quale avrebbe potuto espletare l’attività, ma esclusivamente partendo da quella zona. Era stato sanzionato, allora. Ma stavolta il conto che dovrà pagare sarà ancora più salato. Sia per lui, sia per altre due persone cui aveva affidato due mezzi per lo stesso tipo di servizio. È l’incredibile operazione messa a segno dagli agenti della Polizia locale in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Jesi. I fatti risalgono all’8 marzo, la festa della donna. Le forze dell’ordine hanno fermato per un controllo un van da nove posti, condotto dal titolare della licenza taxi per un altro veicolo, rilasciata da un municipio limitrofo: a bordo due passeggeri. Accertato che il mezzo era stato utilizzato abusivamente per il servizio, il proprietario (e conducente) era stato segnalato alla Prefettura e sanzionato (la multa varia da 1.800 a 7mila euro). Non solo. Erano scattati anche il sequestro della patente, per una successiva sospensione da quattro a 12 mesi (lo disporrà la Prefettura) e del veicolo ai fini della confisca definitiva. Gli sviluppi due giorni dopo, il 10 marzo, data in cui i giovani celebrano i cento giorni all’esame di maturità. Altro giro, altro controllo. Gli agenti, a conoscenza dei festeggiamenti, hanno attenzionato la zona dei giardini pubblici: luogo di ritrovo dal quale i ragazzi sarebbero partiti per il pranzo di rito. Nelle vicinanze hanno notato un furgone da nove posti che, intorno alle 12 circa, era partito per raggiungere il vicino piazzale Allende, dove il conducente faceva salire in totale otto ragazzi. Lo stesso, una volta messo in moto il veicolo, ha raggiunto un altro furgone, in cui a bordo erano presenti altri otto passeggeri. I due mezzi, diretti verso una discoteca della provincia, sono stati fermati in zona Minonna dalla Polizia locale e raggiunti dalla pattuglia dei carabinieri, nel frattempo allertata. Ad entrambi i conducenti è stato contestato l’esercizio abusivo del servizio pubblico di taxi e ritirata la patente per la successiva sospensione disposta dalla Prefettura (sempre dai quattro ai 12 mesi). La stessa Prefettura dovrà disporre anche la sanzione, in entrambi i casi per un valore da 1.800 a 7mila euro. Come non bastasse, il primo veicolo è risultato lo stesso di proprietà del titolare della licenza rilasciata da un altro Comune (colui che era stato fermato due giorni prima). Mezzo sequestrato per confisca. Il secondo, noleggiato dallo stesso titolare di licenza, è stato riconsegnato all’azienda proprietaria, risultata estranea ai fatti. E gli studenti del quinto superiore a bordo? Tutti a piedi e invitati a raggiungere la disco in altra maniera.