Taxi dal Sanzio, arriva lo stop agli aumenti

Aumento delle tariffe dei taxi nell’area aeroportuale e nei territori limitrofi, Falconara non si allinea ad Ancona e Chiaravalle, ma "non è affatto una bocciatura, quanto una volontà di condividere una soluzione differente con le amministrazioni, le parti sociali e i tassisti".

Parola dell’assessore al Bilancio Marco Giacanella che, in qualche modo, dopo un incontro con i rappresentanti della Cooperativa Taxi Falconara, ha recepito le loro istanze: "La Giunta falconarese ha fatto proprie alcune criticità poste in essere dai tassisti. Un esempio su tutti – spiega Giacanella –. Per la particolarità del servizio svolto nel territorio comunale, se un tassista lavora con gli utenti dell’aeroporto e la tariffa fosse aumentata, gli stessi utenti sceglierebbero altri mezzi di trasporto, come gli autobus, da e per il Sanzio, che assicurerebbero prezzi più competitivi rispetto a quelli dei taxi. Ecco, vorremmo fossero contemperate le varie esigenze e che, soprattutto, si possa pensare a questo servizio di trasporto taxi in un’ottica sovracomunale. Quindi, comprendendo le loro ragioni, per il momento non è stata siglata alcuna delibera".

Ciò a differenza di Ancona che, ad inizio febbraio, ha firmato il provvedimento sulla base dei dati Istat. In assenza della delibera della Giunta Signorini, il passaggio alle tariffe "unificate" si interrompe. Questo perché, le tariffe devono essere approvate dai tre Comuni, Ancona, Falconara e Chiaravalle, come disposto dal ‘Regolamento d’intesa per il servizio aeroportuale’. In sostanza, l’Ente falconarese ha preso tempo e, intanto, ha incontrato i referenti della Cooperativa Taxi Falconara, i quali "si sono opposti a un adeguamento, leggasi aumento, ritenuto da troppo gravoso e poco funzionale alla concorrenza orizzontale con gli altri sistemi di mobilità pubblica nonché non adatto ad una razionale organizzazione del servizio stesso", hanno chiarito i tassisti in una nota.

Da loro è arrivato un suggerimento, soprattutto al capoluogo, per "una territorialità allargata, capace di superare l’obsoleta e antieconomica segmentazione comunale del servizio, al fine di poter recepire gli adeguamenti tariffari e al contempo attutirne profondamente gli effetti sull’utente. Tutto ciò nell’ottica di un’operatività che permetta ai tassisti dei tre comuni di poter caricare il cliente liberamente all’interno dell’area di bacino aeroportuale, con un risparmio di costo per l’utente nonché un efficientamento ‘green’ del servizio taxi, con meno ‘ritorni’ a vuoto dell’auto al proprio stazionamento". Alle amministrazioni, infine, la richiesta di coinvolgere la Regione e l’assessorato ai Trasporti per riorganizzare il servizio.

Giacomo Giampieri