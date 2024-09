Taxi, "irrompe" Brandoni: "Pronto a risolvere il caso"

"Quando sono diventato sindaco nel 2008 ricordo che l’anno successivo mi sono trovato ad affrontare questa criticità che non è stato possibile risolvere. Ho dato la mia disponibilità a incontrare le parti ma la sede deputata ad affrontare la questione è la conferenza dei servizi cui parteciperò".

A parlare è l’assessore regionale ai Trasporti, Goffredo Brandoni all’indomani della pronuncia dell’autorità garante della Concorrenza e del Mercato che evidenzia discriminazioni tra i taxisti di Falconara e Chiaravalle da una parte e Ancona dall’altro per i turni in aeroporto e impone ai tre Comuni di intervenire "per rimuovere" entro 30 giorni che scadranno la prossima settimana. Una matassa non certo semplice da dipanare, se come evidenzia l’assessore Brandoni il problema risale a oltre 15 anni fa e non è mai stato risolto, nonostante i tentativi. I taxisti anconetani che sono la maggioranza, dal 2002 possono fare il turno all’aeroporto regionale. Ma per l’autorità garante "l’esclusione dei tassisti di Falconara e Chiaravalle dallo svolgimento dell’attività nel Comune di Ancona, nel momento in cui effettuano il servizio all’aeroporto "Raffaello Sanzio", appare presentare un profilo discriminatorio". Sono 32 i taxisti di Ancona, 10 quelli di Falconara e solo uno di Chiaravalle. A protestare quelli di Falconara e Chiaravalle i quali già negli anni scorsi avevano provato a fare ricorso e tirare in ballo la Regione. "Nel 2009 – aggiunge Brandoni- ci siamo incontrati con i tassisti e gli altri due Comuni coinvolti ma non è stata trovata una soluzione. Il legale dei tassisti di Falconara e Chiaravalle nei mesi scorsi aveva provato un nuovo tentativo di mediazione prima di andare dall’autorità garante, ma anche questo non è andato a buon fine. A quel punto si è rivolto al garante che ha dato ragione ai taxisti di Falconara e Chiaravalle e chiede di intervenire a breve". "Le parti mi hanno chiamato e chiesto di incontrarle e io non mi sottrarrò certo - aggiunge l’assessore regionale ed ex sindaco -, ma a questo punto serve un tavolo con le istituzioni per trovare una soluzione nell’ambito del regolamento tra i tre Comuni. Non credo che sia necessario cambiare la legge regionale". I tempi sono molto stretti e si rischiano sanzioni. "La conferenza dei servizi dovrebbe essere convocata nei prossimi giorni – spiega Brandoni -, speriamo si possa individuare una soluzione con l’accordo di tutti".