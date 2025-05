Taxi, servono soluzioni prima del restyling di Rfi

Confartigianato taxi incontra il sindaco, presenti per l’Associazione, Luca Bocchino e Riccardo Giuliani, rispettivamente responsabile Taxi e Area territoriale di Senigallia, e Francesca Pretini, responsabile dell’ufficio Confartigianato di Senigallia, che hanno ribadito l’importanza strategica del servizio taxi per l’accoglienza turistica con gli operatori che svolgono quotidianamente un ruolo fondamentale nell’accompagnare turisti e cittadini dalla stazione alle strutture ricettive e ai punti di interesse dell’intero territorio.

"L’incontro è stato l’occasione per fare il punto delle azioni intraprese dall’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Massimo Olivetti, a sostegno dei tassisti, segno di un’attenzione concreta verso un settore essenziale per la mobilità urbana e il turismo – spiegano gli organizzatori -. Tuttavia, è stato evidenziato come sia impossibile pensare che non possano contare su ambienti idonei forniti da Rfi per lavorare in modo dignitoso".

Positivo il giudizio espresso sul progetto di ammodernamento della stazione ferroviaria, ritenuto un passo importante per migliorare l’accoglienza e l’accessibilità. Tuttavia, Confartigianato Taxi ha sottolineato la necessità di rispondere anche alle esigenze immediate, garantendo già da ora condizioni di lavoro migliori per la categoria.