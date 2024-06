Tea Kovacevic e Filippo Catalano trionfano al Torneo Under 16 Tennis Europe di Tolentino

Sono Tea Kovacevic nel tabellone femminile e Filippo Catalano in quello maschile i vincitori del Torneo Under 16 Tennis Europe categoria 1 svoltosi sui campi in terra rossa dell’Associazione Tennis Tolentino dal 25 maggio al 2 giugno. Otto giorni di tennis a livello altissimo, in cui le sorprese non sono certo mancate. Nel tabellone del singolare femminile la quattordicenne bosniaca Tea Kovacevic (testa di serie numero 4) si è imposta nei confronti della pari età polacca Oliwia Sybicka con il punteggio di 6/2 7/6; nel tabellone maschile il vincitore Filippo Catalano (proveniente dalle qualificazioni) ha avuto la meglio su Elia Lorenzo (che in semifinale aveva battuto la testa di serie n.1 Niccolò Satta) in tre set con il punteggio di 6/3 4/6 6/2. Finalisti dei singolari che sono stati protagonisti anche nel torneo di doppio; nel femminile Martina Cerbo e Tea Kovacevic (teste di serie numero 2) con un secco 6-1 6-4 si sono sbarazzate della coppia Greta Nemcsek ed Oliwia Sybicka (teste di serie numero 1), nel maschile vittoria nella finale tutta italiana di Filippo Catalano e Luca Cosimi su Alessandro Maina e Niccolò Satta con il punteggio di 6/3 6/3. "Siamo soddisfatti del gran lavoro svolto" - ha sottolineato il presidente dell’associazione Tennis Tolentino Marco Sposetti nel corso nella cerimonia di premiazione alla quale hanno preso parte anche il vice presidente del Coni Marche Giovanni Torresi, il consigliere FITP Marche Andrea Pallotto e la vice sindaca Alessia Pupo – "è stato un torneo di livello decisamente superiore alle prime due edizioni, in cui tutto è filato liscio grazie al lavoro di coloro che con grande passione e professionalità hanno collaborato".

a. p.