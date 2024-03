TeamSystem lascia Jesi, sciopero dei lavoratori: "Si apra una trattativa"

Jesi (Ancona), 15 marzo 2024 - Teamsystem verso l’addio alla sede di Jesi: scatta lo sciopero dei dipendenti che ad oggi sono 300. Si tratta di uno sciopero di 6 ore che si terrà martedì prossimo con sit-in davanti alla sede dello stabilimento (via Della Figuretta), a partire dalle 10,30 fino alle 12. “Lo sciopero è stato proclamato dalla Fiom Cgil perché, a settembre prossimo, chiude la sede di Jesi e i circa 300 lavoratori saranno trasferiti nello stabilimento di Pesaro – spiegano dal sindacato -. La Fiom Cgil e la Rsu sono fortemente preoccupati di questa scelta da parte dell’azienda, che cambia del tutto le condizioni di vita di chi lavora”. “Chiediamo l’apertura di una trattativa sindacale in cui l’azienda ascolti e accetti le nostre legittime richieste – sottolinea Maurizio Gabrielli, Fiom Cgil Ancona -. La chiusura di Jesi e il trasferimento dei lavoratori comporteranno un sostanzioso peggioramento delle condizioni lavorative”. A risentirne di più saranno quei lavoratori che nel recente passato non hanno accettato il taglio dell’orario e della retribuzione con possibilità di svolgere la maggior parte della settimana lavoro da casa.