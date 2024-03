"Teamsystem resti, spazi all’Esagono"

"Non si lasci ‘fuggire’ Teamsystem dalla città si cerchi un accordo con Intesa per sfruttare la parte vuota dell’ex centro direzionale Esagono oggi in parte utilizzato dalla banca". Ad andare in pressing dopo la notizia svelata dal Carlino è il consigliere comunale di opposizione Giancarlo Catani (Patto per Jesi) he evidenzia: "Grossa preoccupazione ha sollevato la notizia apparsa sul Carlino dello spostamento del personale della TeamSystem dalla sede di Jesi a quella di Pesaro con 300 persone che lasciando l’immobile di Fontedamo ex Banca Marche, ne sancirebbe la definitiva chiusura. La proposta trapelata di continuare nei rapporti lavorativi con modalità esterne e smart working sembrano poco sostenibili e provvisorie. Perché non spingere per cercare di non disperdere totalmente la realtà economica oggi presente, cercando con Banca Intesa (proprietaria anche dell’attuale sede di Fontedamo, ndr) una diversa soluzione, magari utilizzando una parte dell’Esagono? Chiediamo che l’amministrazione comunale intervenga subito sulle parti - conclude Catani - per cercare di sollecitarne una soluzione che permetta di non perdere anche questa importante attività economica qualificante per la nostra città che deve contestualmente parare la delicata vertenza Cnh".

sa. fe.