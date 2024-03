Teamsystem verso l’addio alla sede di Jesi. I lavoratori martedì in sciopero per sei ore

Teamsystem verso l’addio alla sede di Jesi per il trasferimento (entro settembre) all’hub di Pesaro: i dipendenti che ad oggi sono 300 incroceranno le braccia. Si tratta di uno sciopero di 6 ore che si terrà martedì prossimo con sit-in davanti alla sede dello stabilimento (via Della Figuretta), a partire dalle 10,30 fino alle 12. Tra le richieste quelle di mantenere più sedi di coworking, anche a Jesi, per contenere gli spostamenti. Per venire incontro ai dipendenti la Teamsystem ha annunciato di voler mettere a disposizione del personale ora in forza a Jesi due sedi di coworking uno a Fabriano e l’altro ad Ancona. Ma la sede di Fontedamo a Jesi (in affitto da banca Intesa) era stata creata sette anni fa dopo la chiusura di quelle di Senigallia, Ancona e Fabriano. Poi negli anni, specie dopo la pandemia, lo spazio in affitto si era sempre più ristretto. Oltre l’80% dei lavoratori aveva accettato la settimana corta, il cosiddetto ‘light Friday’ con quattro giorni della settimana in smart working e un giorno in ufficio a Pesaro, con una riduzione oraria e dello stipendio. Loro ora dovranno andare a Pesaro un solo giorno, gli altri che non hanno accettato la novità invece dovranno spostarsi due giorni a settimana. A risentirne di più saranno quei lavoratori (meno del 20% della forza lavoro) che non hanno accettato il taglio dell’orario e della retribuzione con possibilità di svolgere la maggior parte della settimana lavoro da casa. "Lo sciopero è stato proclamato dalla Fiom Cgil – spiegano dal sindacato - perché, a settembre prossimo, chiude la sede di Jesi e i circa 300 lavoratori saranno trasferiti nello stabilimento di Pesaro". A proclamare lo sciopero è stata anche la Uilm. La Fiom Cgil e la Rsu si dicono "fortemente preoccupati di questa scelta da parte dell’azienda, che cambia del tutto le condizioni di vita di chi lavora". "Chiediamo l’apertura di una trattativa sindacale in cui l’azienda ascolti e accetti le nostre legittime richieste – sottolinea Maurizio Gabrielli, Fiom Cgil Ancona -. La chiusura di Jesi e il trasferimento dei lavoratori comporteranno un sostanzioso peggioramento delle condizioni lavorative".