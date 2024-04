Teatri storici delle Marche, 60 nuovi gioielli candidati Unesco grazie all'impegno di Giorgia Latini

"Dopo Sferisterio e Ventidio Basso, altri 60 gioielli dell’immenso patrimonio architettonico teatrale delle Marche potranno avvalersi del prestigioso riconoscimento andando a rafforzare la candidatura Unesco dei ‘Teatri storici delle Marche avviata proprio dalla Latini quando era assessore regionale". Lo annuncia la vicepresidente della commissione Cultura della Camera e segretaria della Lega Marche, Giorgia Latini, dopo l’approvazione alla Camera del testo unico "Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italianì che comprende l’emendamento della maggioranza, a prima firma Giorgia Latini "per ampliare il novero dei teatri scelti per la loro rilevanza storica e in quanto simboli di riferimento per la comunità nazionale". "Complessivamente sono interessati dalla normativa 13 teatri della provincia di Pesaro-Urbino, 14 della provincia di Ancona, 23 nella provincia di Macerata"