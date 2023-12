Teatrino Campana, concerto di Natale con gli Operapop

Sono gli Operapop, Francesca Carli (soprano) ed Enrico Giovagnoli (tenore), accompagnati dal pianista Mario Mariani, i protagonisti del concerto di Natale dell’istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo. L’appuntamento è per oggi alle 21.15 al teatrino Campana con "Fantasia italiana – Christmas edition", un emozionante mix di musica classica, canzone napoletana e classici internazionali natalizi in un unicum eclettico e originale. Gli Operapop fondono il linguaggio della musica pop con l’esperienza del teatro lirico in un mix di grande vocalità e presenza scenica che rende il tutto davvero spettacolare. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata.