Teatrino del Piano, altri quattro giorni con Il gioco dell’oca verde

Al Teatrino del Piano di Ancona oggi pomeriggio (ore 18) inizia un’altra ‘quattro giorni’ in compagnia dello spettacolo per bambini e ragazzi ‘Il gioco dell’oca verde’. Fino a domenica il teatrino si trasforma in un enorme tavolo da gioco per ospitare un eco-game con macro-tessere e dadi giganti, a cui gli spettatori possono assistere o partecipare attivamente, diventando delle vere e proprie pedine viventi. I partecipanti affrontano coinvolgenti prove di abilità misurando le proprie eco-conoscenze. L’iniziativa è curata da Marche Teatro e Teatro del Canguro. Per informazioni: 07182805.