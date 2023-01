Teatrino San Francesco, Maurizio Biancarelli e il suo ultimo libro

Se amate la fotografia naturalistica, quella che immortala paesaggi, flora e fauna, c’è un appuntamento che non dovete perdere.

E’ quello in programma venerdì (ore 21) presso il teatrino San Francesco a Jesi (nell’omonima via al numero 52), dove l’Afni Marche, in collaborazione con il Circolo Fotografico Jesino ‘Massimo Ferretti’, ospiterà il fotografo professionista Maurizio Biancarelli (Nature Photography).

Biancarelli presenterà il suo nuovo libro "Lince pardina e altre storie". Per informazioni e approfondimenti si può consultare il sito www.mauriziobiancarelli.it.