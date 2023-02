’Teatrinvoce’ apre la rassegna in onore di Goldoni

Il caffè Letterario riparte dalla commedia di Goldoni. Da domani i locali al piano terra del centro Pergoli ospiteranno due appuntamenti mensili di ‘Teatrinvoce’, letture di libri, pezzi teatrali e poesie a cura degli attori falconaresi Marcello Moscoloni e Patrizia Giardini. A inaugurare la rassegna, alle 17.30, sarà l’opera goldoniana ‘Un giorno di Carnovale’. Moscoloni e Giardini (nella foto), attraverso la prosa e la lettura di stralci della commedia, ripercorreranno l’ultima sera in cui, a Venezia, Goldoni partecipò alla rappresentazione della sua opera, al termine della quale fu salutato con calore dagli spettatori veneziani, che lo invitavano a tornare presto. Il secondo appuntamento è fissato per il 23 febbraio, sempre alle 17.30, quando Moscoloni e Giardini porteranno ‘Profumo di arance amare’, letture tratte dall’omonimo romanzo ‘post-Gattopardo’. "Abbiamo organizzato iniziative in tante città, da Aquileia a Matera, da Gorizia a Napoli ed è giusto valorizzare anche Falconara, città in cui viviamo – dice Moscoloni –. Con il nostro lavoro speriamo che quelli con il Caffè Letterario diventino appuntamenti fissi, per far conoscere opere e diffondere cultura". Per prenotazioni 071.9177527.