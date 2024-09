"Teatro a gettone" al Panettone: si sceglie quale spettacolo vedere

Torna il ‘Teatro a gettone’ all’Accademia 56 di Ancona. Oggi e domani (ore 19) il pubblico potrà scegliere quanti e quali spettacoli vedere in vari spazi scenici allestiti all’interno della sede di via Tombesi, alla Baraccola. ‘ComiClima’, di e con: Diego Fazi e Laura Zamboni, è una performance comico realistica su opinioni e sentimenti spesso innescati dal cambiamento climatico. ‘Clitennestra’ (solo oggi), di e con Irene Pastore, porta in scena Clitennestra, moglie di Agamennone, che vive un dramma di vendetta e tradimento. ‘Blue moon’ (solo oggi) di Cosimo Lorenzo Palmisano, si rifà al detto ‘Once in a blue moon’, cioè a dire un evento raro, come incontrare la persona giusta al momento giusto.

‘Have a nice day’, di e con Carlo Giovenco ed Elisa Radicioni, racconta lo ‘sconvolgimento’ della routine di una coppia. ‘Sherlock bar’ (solo domani) di e con Gianluca Barbieri, Jessica Bontempi, Annamaria Magrini e Andrea Piangerelli, si presenta così: ‘Un uomo entra in un bar e chiede qualcosa di forte. Due bariste con incredibili capacità e intuito gli serviranno ben più di un semplice drink’.

‘Lettera a me, a te o a entrambe’, di e con Giorgia Bugari, porta in scena il flusso di coscienza di una ragazza che associa l’oppressione del fascismo con quella della malattia psichiatrica.